PHP + curl

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки147 просмотров

Добрый день. Прога должна заходить в гмейл, переходить по указанному адресу в письме, логинится под определенным ником и делать операцию.

Более подробно в переписке.

PHP
13 лет назад
ofyk
35 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

kinglance
Дима 
33 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
6 отзывов(-1)
13 лет назад
$50
2 дня
Сделал все на высшем уровоне, довел до совершнества приведенный мной алгоритм. Очень дооволен работой, сделаем все быстро и качественно. Рекомендую как качественного исполнителя.
Хороший заказчик

Заявки фрилансеров

kinglance
Дима 
33 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
6 отзывов(-1)
13 лет назад