Написать несколько модулей для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок151 просмотр

Движок ShopCms версии 3.1.1. Модули\дополнения нужны с установкой.

1.Модуль покупки комплектом (пример allo.ua)

2.Интегрированный модуль для смены фонов-баннеров сайта (пример shop.1csc.ru)

3.Модуль слежения за ценой

Цена сроки за каждый модуль или за все. Возможно уже кто-то такое делал и остались наработки.

13 лет назад
MobileLord
Владислав 
32 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров