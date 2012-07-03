Всем привет. На небольшой каталог, необходимо установить счетчики Гугл и Яндекс. Сайт на платформе asp.net Исполнителю будет предоставлен доступ на фтп. Прошу подавать заявки тех, кто уже знает к это ...
Подключение к платежной системе + дизайн 1 ст.
Здравствуйте.
Есть сайт, который оказывает некие услуги за что принимает средства от пользователей.
Требуется подключить к сайту помимо оплаты действующей услуги оплату прочих услуг: сотовая связь, комунальные платежи, ГИБДД.
Т.е. выбираем любую платежную систему, аналогин - qiwi, апельсин, гранат и т.д. Берём её оформление и процессинг или подключаемся к нашему по XML-шлюзу, интегрируем в наш действующий сайт.
В итоге пользователь должен иметь возможность:
1. Зайти на сайт под своим логином и паролем (Реализовано).
2. Пополнить баланс через платежную систему интеркасса или напрямую через кассира (реализовано)
3. Оплатить требуемую услугу (комунальные платежи, мобильная связь и т.д.) с личного счёта на сайте или же перейти на сайт (существующий в данный момент) на поддомене, повторно не авторизуясь использовать кредиты с личного счета в других целях, которые сайт предлагает в данный момент. Но, вместо номера телефона пользователю будет предложенно авторизоваться или зарегистрироваться. (регистрация и авторизация реализована, личный счёт аналогично).
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