Перенос сайта на др. движок

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок203 просмотра

Необходимо перенести сайт на более приемлемый движок, на ваш выбор, чтобы выполнить необходимые корректировки.

На старом движке - достаточно трудно, он самописный. можно на джумлу.

очень срочно!!!

Требуется ответственный исполнитель!

Хотите работать- делайте заявки, в ином случае не общаюсь.

Joomla
13 лет назад
Kotrin
47 лет
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Alex_Koval
Алекс 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$300
4 дня

Заявки фрилансеров

Alex_Koval
Алекс 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад