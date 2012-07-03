Доброго Времени Уважаемые Мастера своего дела! Требуется создать скрипт корзину для магазина для DLE без систем оплаты: Через тег {shop} в краткой или полной или в обоих случаях вывести ...
Перенос сайта на др. движок
Необходимо перенести сайт на более приемлемый движок, на ваш выбор, чтобы выполнить необходимые корректировки.
На старом движке - достаточно трудно, он самописный. можно на джумлу.
очень срочно!!!
Требуется ответственный исполнитель!
Хотите работать- делайте заявки, в ином случае не общаюсь.
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