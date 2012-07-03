AJAX-php таблица

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки147 просмотров

Нужно написать скрипт AJAX — таблицы.

1. Возможность редактирования объекта из списка

2. Возможность добавления объекта в список

3. Возможность удаления объекта из списка

4. Наличие не менее одной таблицы, связанной с объектом типом связи «один-ко-многим» и наличие возможности редактирования/добавления/удаления данного параметра

Самым важным требованием является — выполнить все функциональные требования с использованием AJAX-технологии.

AJAXPHP
13 лет назад
amut
35 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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