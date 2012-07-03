Необходимо написать модуль для тематического сайта.

Модель представляет собой справочник-каталог фирм и организаций города, куда будут добавляться карточки с фирмами, либо пользователями с предмодерированием, либо администратором.

Модуль большой, поэтому просьба не беспокоить занятых людей, чтобы не делать все тяп-ляп и в тоже время не затягивать проект на недели.

Информация:

CMS: DLE 9.6

Необходимо импортировать каталог из действующего модуля.

Время на работу 3-4 дня +-

Предоплата будет возможна только после 70% выполненного проекта, это из опыта, когда исполнителя приходилось вызванивать по телефону, вылавливать в аське, вытаскивать из запоя. Ничего личного.

Подробного ТЗ нет, есть список необходимых функций, которые должен выполнять модуль.

Условия:

возраст от 23-х лет

не обремененные другими проектами.

Бюджет небольшой, требований много.