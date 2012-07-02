Настроить экспорт XML базы товаров в шаблон интернет магазина http://demo.icetheme.com/it_thestore4/index.php/en/ Описание структуры XML - массив категорий - категория (идентификатор, название) ...
Нужно сверстать сайт
Тз в приложение и макеты главной и внутренника
1. идея с картой поселка(которую я вам прислала) такая - там будет несколько разделов меню ( домовладения, таунхаусы, квартиры)
открываем таунхаусы- открывается карта где подсвечиваются только таунхаусы - при нажатие на таунхаус открывается новое окно с планировкой этого таунхауса - в дома и квартирах примерно так же ( вот тут посмотрите http://suhanovo-park.ru/genplan.html?mk#open=mnogokvart)
2. Страница "контакты" - нужно нарисовать большую карту полупрозрачную - и на ней сделать типа лупы и внутри неё показывается проезд к поселку ( это нужно будет нарисовать)
3.Должно быть приблительно вот так, - карта поселка при наведении мышкой на дом, всплывает маленькая картинка дома с описанием его характеристик. При щелчке по этому дому открывается схема этого дома с квартирами (если планировка разных этажей разная, то есть выбор этажа)+ еще должно быть ссылка для скачивания схемы дома.. При наведении на квартиру, всплывает маленькая картинка этой квартиры с кратиким описанием. При щелчке на квартиру переходим на детальное описание этой квартиры с галлереей (если несколько фото) фотографий этой квартиры. будут перекресные ссылки фотогаллерею, и каталог с ценами.
Сроки и стоимость
на какой системы будем реализовывать?
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