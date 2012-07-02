Создание интернет-магазина (Bitrix)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок130 просмотров

Здравствуйте.

Мы ищем надежного подрядчика для разработки проектов на системе 1С-Битрикс. В данный момент речь идет о интернет-магазине.

В приложении указывайте приблизительную стоимость (без покупки лицензии) и сроки.

ICQ: 326-329

13 лет назад
monstr1k
Сергей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров