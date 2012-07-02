Настройка шаблона

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки134 просмотра

Сделать качественную настройку шаблона,почистить от скрытых ссылок, настроить категории, ЧПУ и т.п. Шаблон - портал для новостей. Установить на хостинг.

Шаблон должен быть готовым к наполнению контентом.

13 лет назад
v2010
44 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров