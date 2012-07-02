Сделать скрипт по расчёту данных треугольников

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Закрыт6 заявок166 просмотров

Нужен скрипт который мог бы расчитывать всевозможные значения

(Углы, стороны, площадь, окружность, высоты и т.д.)

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA

Сам треугольник должен быть наглядно предоставлен на рисунке и все значения пропорционально на нём показаны.

Должна быть возможность распечатать треугольник отдельно, либо с вырешенными данными.

Пример во вложении

Все детальные вопросы при личном общении.

13 лет назад
substanz
Виктор 
44 года
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

softi-biz
Сергей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад
$49
2 дня

Заявки фрилансеров

softi-biz
Сергей 
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15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад

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