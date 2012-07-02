Всем доброго времени суток. Для сайта, а именно вот этой страницы ( http://www.art-anastasiya.ru/otzyvy/ )нужно сделать удобные окошки с контакта и фейсбук, чтобы люди могли оставлять отзывы. Оформить отзывы нужно примерно как ...
Сделать скрипт по расчёту данных треугольников
Нужен скрипт который мог бы расчитывать всевозможные значения
(Углы, стороны, площадь, окружность, высоты и т.д.)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
Сам треугольник должен быть наглядно предоставлен на рисунке и все значения пропорционально на нём показаны.
Должна быть возможность распечатать треугольник отдельно, либо с вырешенными данными.
Пример во вложении
Все детальные вопросы при личном общении.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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