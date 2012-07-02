Доработка корзины

Добрый день. Интегрировал в дизайн общий каталог авто запчастей работает с другой бд Мне нужно модернизировать (доработать) корзину двиг ShopCMS сейчас привязка просто ID клиента и ID товара нужно добавить указать номер запчасти, цены, поставщик. И добавить возможность добавления заказа в корзину с другой бд.

Спасибо