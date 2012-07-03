Есть php скрипт, отдающий mp3 файлы. В скрипте указан ID файла начиная с которого нужно искать в определенной директории и сабдомене. Сейчас файлы находятся на локальном сервере. Нужно создать фтп подключение ...
Скрипт для запоминания действия мыши
Требуется скрипт, который будет запоминать действия мыши и исполнять их через произвольные (не равные) промежутки времени.
Должен уметь:
1. Запоминать координаты движения и кликов мыши.
2. Воспроизводить эти действия.
3. Иметь возможность настраивания периодичности воспроизведения.
4. Периодичность воспроизведения (повторения) заложенных в память действий не должна быть одной и той же. Для этого нужен некий (настраиваемый) рандомный временной параметр. Например, скрипт должен повторятся каждые пол часа, плюс 1-10 минут.
5. Так же, настройки воспроизведения скрипта должны иметь альтернативный вариант: прописываются часы и минуты его запусков (от 0 до 24), каждый из которых идет всё с тем же рандомным временным промежутком - плюс 1-10 минут.
6. Скрипт должен имитировать - левый клик мыши, двойной левый клик мыши, правый клик мыши.
7. Скрипт должен быть редактируемым, что бы в любой момент можно было добавить/убрать новый блок действий (обсуждаемо)
8. Скрипт должен иметь исчерпывающую инструкцию по настройке озвученных пунктов.
Просьба не предлагать сырые, платные и прочие не подходящие под описание скрипты.
Скрипт (программа) для работы в Windows7
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