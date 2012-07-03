Скрипт для запоминания действия мыши

Требуется скрипт, который будет запоминать действия мыши и исполнять их через произвольные (не равные) промежутки времени.

Должен уметь:

1. Запоминать координаты движения и кликов мыши.

2. Воспроизводить эти действия.

3. Иметь возможность настраивания периодичности воспроизведения.

4. Периодичность воспроизведения (повторения) заложенных в память действий не должна быть одной и той же. Для этого нужен некий (настраиваемый) рандомный временной параметр. Например, скрипт должен повторятся каждые пол часа, плюс 1-10 минут.

5. Так же, настройки воспроизведения скрипта должны иметь альтернативный вариант: прописываются часы и минуты его запусков (от 0 до 24), каждый из которых идет всё с тем же рандомным временным промежутком - плюс 1-10 минут.

6. Скрипт должен имитировать - левый клик мыши, двойной левый клик мыши, правый клик мыши.

7. Скрипт должен быть редактируемым, что бы в любой момент можно было добавить/убрать новый блок действий (обсуждаемо)

8. Скрипт должен иметь исчерпывающую инструкцию по настройке озвученных пунктов.

Просьба не предлагать сырые, платные и прочие не подходящие под описание скрипты.

Скрипт (программа) для работы в Windows7