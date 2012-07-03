Скрипт для запоминания действия мыши

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки231 просмотр

Требуется скрипт, который будет запоминать действия мыши и исполнять их через произвольные (не равные) промежутки времени.

Должен уметь:

1. Запоминать координаты движения и кликов мыши.

2. Воспроизводить эти действия.

3. Иметь возможность настраивания периодичности воспроизведения.

4. Периодичность воспроизведения (повторения) заложенных в память действий не должна быть одной и той же. Для этого нужен некий (настраиваемый) рандомный временной параметр. Например, скрипт должен повторятся каждые пол часа, плюс 1-10 минут.

5. Так же, настройки воспроизведения скрипта должны иметь альтернативный вариант: прописываются часы и минуты его запусков (от 0 до 24), каждый из которых идет всё с тем же рандомным временным промежутком - плюс 1-10 минут.

6. Скрипт должен имитировать - левый клик мыши, двойной левый клик мыши, правый клик мыши.

7. Скрипт должен быть редактируемым, что бы в любой момент можно было добавить/убрать новый блок действий (обсуждаемо)

8. Скрипт должен иметь исчерпывающую инструкцию по настройке озвученных пунктов.

Просьба не предлагать сырые, платные и прочие не подходящие под описание скрипты.

Скрипт (программа) для работы в Windows7

13 лет назад
shabashim
Илья 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

danlex
33 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$100
3 дня
Раньше срока строго по ТЗ! Впечатлен и доволен, продолжим сотрудничать :)
Отличные и интересные задания. Спасибо за сотрудничество!

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danlex
33 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад

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