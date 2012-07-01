Есть описание от дилера (пример), нужно установить на доску объявления (CMS Wordpress)
Апгрейд яндекс карт на сайте с 1.x на 2.x
Имеется сайт, на двух типах страниц которого (возможно, найдется третий тип) используются яндекс-карты. Карты выполнены с использованием API 1.x. Пример карты - http://vologdainfo.ru/deti
Необходимо переписать скрипты, используемые на страницах, на API 2.x
Кроме того, необходимо добавить событие на карты - клик пользователя, отправляющее через GET-запрос посредством ajax координаты клика и текущий зум карты и получающие от сервера либо html, который необходимо нарисовать в баллуне http://api.yandex.ru/maps/doc/jsapi/2.x/examples/mapeventsballoon.html , либо ничего не получающий (в этом случае баллун не создается).
Как вариант вместо html можно отправлять данные в json, которые будут выведены в заранее созданный html-шаблон карт
Сам обработчик запроса на стороне сервера создавать не нужно.
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