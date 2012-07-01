Апгрейд яндекс карт на сайте с 1.x на 2.x

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка131 просмотр

Имеется сайт, на двух типах страниц которого (возможно, найдется третий тип) используются яндекс-карты. Карты выполнены с использованием API 1.x. Пример карты - http://vologdainfo.ru/deti

Необходимо переписать скрипты, используемые на страницах, на API 2.x

Кроме того, необходимо добавить событие на карты - клик пользователя, отправляющее через GET-запрос посредством ajax координаты клика и текущий зум карты и получающие от сервера либо html, который необходимо нарисовать в баллуне http://api.yandex.ru/maps/doc/jsapi/2.x/examples/mapeventsballoon.html , либо ничего не получающий (в этом случае баллун не создается).

Как вариант вместо html можно отправлять данные в json, которые будут выведены в заранее созданный html-шаблон карт

Сам обработчик запроса на стороне сервера создавать не нужно.

AJAXHTML
13 лет назад
stolz
49 лет
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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