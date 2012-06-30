Плагин для Wordpress

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка100 просмотров

Для сайта на Wordpress нужно сделать список с поиском и формой добавления, как здесь: http://mydanceland.com/partner-search/

WordPress
13 лет назад
tarakan_
Василий 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

ProfessionalDen
Денис 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
13 лет назад
$50
3 дня

Заявки фрилансеров

ProfessionalDen
Денис 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
13 лет назад