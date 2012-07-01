Переписать PHP скрипт на Java

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки144 просмотра

Скрипт прикреплён. Веб-интерфейс делать не нужно, достаточно вызов функции проверки для одного домена

public static int getPR(String domainName)

По идее, код уже переписан http://www.temesoft.com/google-pagerank-api.jsp

но почему то не работает. Наверняка, достаточно ьудет зафиксать его.

JavaPHP
13 лет назад
webprojmanager
Алекс 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

nikser
32 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$50
1 день
Николай всё сделал оперативно и качественно. Быстрая связь, как будто работаем в одном офисе. Надеюсь сотрудничать ещё.
Отлично поработали, Алекс грамотно поставил задачу, своевременно оплатил работу. Рекомендую работать с ним!

Заявки фрилансеров

nikser
32 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад