Загрузка альбомов ВКонтакте

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  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки180 просмотров

Требуется написать скрипт для контакта по загрузке фотографии к аккаунтам.

Сперва грабим фото с сайта. Раздел на сайте - это альбом в контакте.

Потом скрипт выгружает фото в той же последовательности.

- Многопоточность

- Антигейт

13 лет назад
TigerMilk
Иван 
41 год
13 лет в сервисе
Был
5 часов назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров