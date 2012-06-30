Вёрстка на WordPress главной страницы.

Нужна вёрстка с psd, на WordPress главной страницы.

По ходу действия сделаю ещё внутряк, ну по поводу неё будем отдельно обговаривать.

Главная страница будет с использованием Jquery.

Здесь вид главной страницы – pixelhunter.ru/

Суть проста, при добавление работы у нас помещается картинка как превью определённых размеров. К ней название, и при наведение на картинку, фон темнеет (т.е. выделяется).

При нажатие мы переходим на страницу содержащий по данной теме материал.

Слева вверху у нас идёт название PixelHunter этот блок должен быть фиксированным. Т.е. он прибит к углу и при прокрутки страницы вниз он так же двигается...

Далее, при наведение мышки на подвал, у нас начинается скролинг страницы ниже и ниже и подгружаются новые работы. И так до бесконечности пока все работы не закончатся.

Обратите внимание что скроллинга у браузера не должно быть.

У нас есть два варианта прокручивать вниз. Это или навести курсор на низ, или колесиком мышки.

Пока всё.

Жду от вас контакты, цены и сроки.

Спасибо за внимание.

UPD: Не обязательно скриптить с нуля. Можно взять наработки или что то похожее и допилить под нужды.