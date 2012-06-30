Необходимо создать несложный онлайн генератор юзербаров, подробности в текстовом файле. Оплата гарантирована через систему Webmoney по факту успешного тестирования рабочего генератора. Для исполнителей с большим рейтингом возможен вариант 50% предоплаты.
Доработка ряда сайтов и исправление ошибок
Есть несколько сайтов. Примеры
Необходимо исправлять ряд ошибок в шаблонах в CMS (ExpressionEngine) или скриптах на сайтах. Также необходимо время от времени делать небольшие доработки функциональности.
Подробнее:
Для нас первостепенное значение имеет умение программиста оперативно выполнять поставленные задачи (3 дня на среднее по сложности ТЗ) и на почту касательно ТЗ отвечать не дольше чем через день.
Основные обязанности — это поддержка нескольких существующих сайтов на ExpressionEngine, а также внесение в них изменений посредством верстки и программирования по шаблонам, разработанным дизайнером.
Дополнительно:
— Администрирование сайта, устранение разовых проблем, связанных с сайтом
— Предоставление и удаление доступов по требованию
— Создание новых почтовых ящиков
— Однократные задачи по представлению контента на сайте
— Отслеживание вирусов на сайтах и их удаление
Нужно понимать принципы создания сайтов, на хорошем уровне уметь программировать на PHP с SQL и верстать с помощью HTML и CSS. Большим плюсом будет владение jQuery (уровень адаптации несложных плагинов под существующие сайты).
Оплата сдельная, согласовывается в зависимости от сложности проекта перед началом каждого проекта. Возможны другие варианты оплаты
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