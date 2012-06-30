Доработка ряда сайтов и исправление ошибок

Есть несколько сайтов. Примеры

giprint.ru

albergo-group.com

Необходимо исправлять ряд ошибок в шаблонах в CMS (ExpressionEngine) или скриптах на сайтах. Также необходимо время от времени делать небольшие доработки функциональности.

Подробнее:

Для нас первостепенное значение имеет умение программиста оперативно выполнять поставленные задачи (3 дня на среднее по сложности ТЗ) и на почту касательно ТЗ отвечать не дольше чем через день.

Основные обязанности — это поддержка нескольких существующих сайтов на ExpressionEngine, а также внесение в них изменений посредством верстки и программирования по шаблонам, разработанным дизайнером.

Дополнительно:

— Администрирование сайта, устранение разовых проблем, связанных с сайтом

— Предоставление и удаление доступов по требованию

— Создание новых почтовых ящиков

— Однократные задачи по представлению контента на сайте

— Отслеживание вирусов на сайтах и их удаление

Нужно понимать принципы создания сайтов, на хорошем уровне уметь программировать на PHP с SQL и верстать с помощью HTML и CSS. Большим плюсом будет владение jQuery (уровень адаптации несложных плагинов под существующие сайты).

Оплата сдельная, согласовывается в зависимости от сложности проекта перед началом каждого проекта. Возможны другие варианты оплаты