Автоответчик для loveplanet

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки119 просмотров

Приветствую всех!

Необходим автоответчик для сайта loveplanet.

Функции:

1. Поддержка нескольких аккаунтов

2. Аккаунты должны быть онлайн (или постоянно, или переподключаться каждые 10-20 секунд)

3. Отвечать на сообщения всех аккаунтов одним и тем же текстом.

Жду Ваших предложений.

13 лет назад
bongbong
Алексей 
41 год
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров