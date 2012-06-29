PHP + MySQL, доработка сложного проекта

Проект – интернет-магазин автозапчастей:

- сложная бизнес-логика,

- большая БД (1 млрд записей, 90ГБ),

- посещаемость 2000 активных посетителей в сутки.

Условия сотрудничества:

- гарантированный постоянный поток задач,

- оплата почасовая, от 5 USD в час, в зависимости от уровня программиста.

- задачи четкие, с подробным ТЗ, со всей необходимой информацией,

- оперативная помощь, обучение и консультации разработчика системы,

- время консультаций и обучения также оплачивается,

- оплата раз в месяц.

Просьба прислать свой (только полностью свой) PHP-код для оценки, 500-1000 строк, а также список проектов в которых вы участвовали и что именно в них делали. Либо, если вы в себе уверены, но показать ничего не можете, первая задача (небольшая, на 1-2 часа) – тестовая (без оплаты).