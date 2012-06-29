Самописная кмс, php, mysql, jquery, OOП, расширенная админка. Часть кода закодирована зендом во избежание распространения, исходники по запросу. Код скрипта сначала может показаться запутанным, но для исполнителя, быстро въежающего в чужой ...
PHP + MySQL, доработка сложного проекта
Проект – интернет-магазин автозапчастей:
- сложная бизнес-логика,
- большая БД (1 млрд записей, 90ГБ),
- посещаемость 2000 активных посетителей в сутки.
Условия сотрудничества:
- гарантированный постоянный поток задач,
- оплата почасовая, от 5 USD в час, в зависимости от уровня программиста.
- задачи четкие, с подробным ТЗ, со всей необходимой информацией,
- оперативная помощь, обучение и консультации разработчика системы,
- время консультаций и обучения также оплачивается,
- оплата раз в месяц.
Просьба прислать свой (только полностью свой) PHP-код для оценки, 500-1000 строк, а также список проектов в которых вы участвовали и что именно в них делали. Либо, если вы в себе уверены, но показать ничего не можете, первая задача (небольшая, на 1-2 часа) – тестовая (без оплаты).
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $250
Нужно сделать парсер форума http://forum.searchengines.ru/, который будет собирать следующую информацию: 1. Название темы со ссылкой на страницу форума 2. Количество ответов 3. Количество просмотров 4. Дата и время последнего ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужна доработка шаблона на вордпресс. Доработка модулей, небольшое изменение в верстке. ВНИМАНИЕ! Рассматриваются кандидаты хорошо владеющие WP, PHP, JSВеб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать точную копию данного калькулятора http://tms.printrobot.ru/calc/ + Дописать админку с настройкой параметров калькулятора Сделать нужно срочноЗакрыт13 лет назад
- $15
Есть готовый сайт на вордпрес, нужно стилизовать комменты и пагинацию согласно псд.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
аналоги: наш известный Яндекс Маркет белоруски онлайнер http://catalog.onliner.by/ Реализация поиска на сфинксе... Готов купить готовый. Прошу давать подробные сведения(можно в ЛС), платить за неизвестность никто не ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Приветствую коллеги! Есть сверстанный макет сайта, нужно "одеть" его на joomla (желательно 2.5) но не принципиально. Прикрепляю zip макета и ТЗ. От Вас жду цену и срок выполнения работы. ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно вывводить товары из подкатегорий и родительские категории, при этом чтобы у товара ссылка была одинаковая (в категории и подкатегории) Оставляйте ваши предложенияЗакрыт13 лет назад
Добрый день, необходимо установить форум, внести кое-какие изменения, настроить под определенные задачи. Кто может помочь пишите на почту [email protected] в скайп: smart-rv стучитесь: 451835851Закрыт13 лет назад
- $70
Создать сайт на джумла из готового хтмл + цсс, кастом хтмл модули для всего, модуль подписки на рассылку, форум. верстка валидная сайт должен быть валидным.Веб-программирование2 исполнителяЗакрыт13 лет назад