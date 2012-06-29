Вордпресc: стилизовать пагинацию и комменты

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки109 просмотров

Есть готовый сайт на вордпрес, нужно стилизовать комменты и пагинацию согласно псд.

WordPress
13 лет назад
BrndCrte
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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