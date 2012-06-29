Нужно одеть дизайн на joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок148 просмотров

Приветствую коллеги!

Есть сверстанный макет сайта, нужно "одеть" его на joomla (желательно 2.5) но не принципиально.

Прикрепляю zip макета и ТЗ.

От Вас жду цену и срок выполнения работы.

Успехов в работе!

Joomla
13 лет назад
despise
Артур 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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