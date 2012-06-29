Нужно одеть дизайн на joomla

Приветствую коллеги!

Есть сверстанный макет сайта, нужно "одеть" его на joomla (желательно 2.5) но не принципиально.

Прикрепляю zip макета и ТЗ.

От Вас жду цену и срок выполнения работы.

Успехов в работе!