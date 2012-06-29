Дублировать feedback.php в DLE

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки184 просмотра

Интересует пошаговая инструкция как дублировать feedback.php с возможностью изменения шаблона. Первый будет использоваться для обратной связи. Второй который к примеру назовем request.php будет с другими полями для заполнения и будет отвечать за прием заявок.

DLE 9.5.

DLE
13 лет назад
BuXPb
38 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Rjuravlev
Роман 
43 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
8 отзывов
13 лет назад
$5
1 день
Хочу отметить Романа как старательного и добросовестного исполнителя Предложил массу вариантов решений поставленной задачи, но по причине что я показал придирчивость. В итоге я получил то что искал. +
Было приятно общаться. Адекватный человек, побольше бы таких людей. Уважаю.

Заявки фрилансеров

Rjuravlev
Роман 
43 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
8 отзывов
13 лет назад

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