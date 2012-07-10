Нужен специалист по Drupal

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки138 просмотров

Требуется специалист по Drupal на создание немецкой версии сайта turbine-diesel.ru. Нужно реализовать именно техническую часть, перевод на другой язык мы сделаем сами.

Плюс необходимо добавить функцию автоснятия публикации после заданной даты в разделе "Мероприятия".

Drupal
13 лет назад
ticca
41 год
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

braveheart
Александр 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$60
3 дня
Спасибо за хорошую работу и соблюдение сроков. Учтены все мелочи, очень доволен.
Отличное сотрудничество. Оплата в срок, без всякого; никакой мелочной дотошности. Обращайтесь.

Заявки фрилансеров

braveheart
Александр 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад