Сверстать и запрограмировать сайт.

сайт www.regruss.ru написан на bitrix, срочно нужно переделать по сайту некоторые моменты. К примеру, чтобы сайт прокручивался вниз, новостей было больше, чем 10, слева и справа добавить новостные ленты и т.д. Т.З. по обращению на ...