Дописать на PHP загрузку изображений

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок199 просмотров

Есть сайт http://angel-studio.kiev.ua/

Полный самопис с управлением. (PHP,HTML,CSS, Javascript)

В разделе о дизайне , добавляются статьи. Необходимо доделать вставку изображений слева от заголовка и описания.

Уже готовых два примера есть.

CSSHTMLJavaScriptPHP
13 лет назад
ItLan
Роман 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

JESOD
31 год
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$15
1 день
Спасибо огромное,необходимо было в ближайшее время, что и было сделано. Все сделано как нужно
Приятный заказчик! Четкое ТЗ и своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

JESOD
31 год
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

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