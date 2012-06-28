Форма обратной связи

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки164 просмотра

Необходимо сделать:

Описание:

В карточке товара есть форма обратной связи "Задать вопрос по этому товару".

Необходимо сделать так, чтобы при отправке сообщения с этой формы в сообщение подтягивался заголовок (название товара).

Дополнительно:

Сайт на Amiro CMS

Совет от техподдержки Amiro:

"Имя товара находится в переменной ##name## сета itemD_detail шаблона модуля _eshop_item_list.tpl. Вы можете назначить её контейнеру id, а на событие submit формы "повесить" функцию, которая находила бы этот контейнер и прикрепляла к данным его содержимое."

13 лет назад
atimo
37 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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