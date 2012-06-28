Необходим модуль для регистрации доменов через API - регистратор RegNames. Описание API регистратора - https://order.regnames.ua/apidoc.php Выслушаю все предложения..
Форма обратной связи
Необходимо сделать:
Описание:
В карточке товара есть форма обратной связи "Задать вопрос по этому товару".
Необходимо сделать так, чтобы при отправке сообщения с этой формы в сообщение подтягивался заголовок (название товара).
Дополнительно:
Сайт на Amiro CMS
Совет от техподдержки Amiro:
"Имя товара находится в переменной ##name## сета itemD_detail шаблона модуля _eshop_item_list.tpl. Вы можете назначить её контейнеру id, а на событие submit формы "повесить" функцию, которая находила бы этот контейнер и прикрепляла к данным его содержимое."
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