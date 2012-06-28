Сделать парсинг

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  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок159 просмотров

Нужно сделать на сайте он-лайн бронирование.

Чтобы люди заходили на сайт компании Лидер, бронировали на сайте тур, а вся база по бронированию работала на информации с сайта http://www.ntk-intourist.kz

т.е. находились на сайте Лидера, а инф бралась с http://www.ntk-intourist.kz

13 лет назад
LISSURY
47 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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