Связать сайт и 1С

Магазин написан на ShopScript Premium. Задача следующая:

1. Отчет о розничных продажах в1С Предпрятие напрямую. Как вариант путем

генерации отчетного файла.

Отчет формируется о всех товарах которые были в заказах со статусом

Отправлен. Отчет должен формироваться за указанный период который выбирает пользователь и выглядеть согласно регламентированной форме. Генерируется файл с именем в следующем формате Месяц/Число/Год сохраняются на компьютер и отправляться по почте адрес которой может изменить только администратор.

Образец файла предоставлю.

Оплата строго по факту.