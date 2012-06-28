Допрограммирование сайта на shopscript

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Закрыт3 заявки97 просмотров

На сайте (интернет-магазин) был произведен редизайн. Осталось поправить пару функций и сортировку. Срочная работа. Все подробности при переписке.

13 лет назад
Irina_Abramova
Ирина 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров