Магазин на OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки92 просмотра

нужно разработать магазин на на OpenCart и перенести существующую базу с одного сайта (cs-cart).

дизайн готов, верстку предоставим.

Opencart
13 лет назад
zomlex
Эдуард 
43 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров