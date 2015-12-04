Изменить цвет шрифта в интерактивной карте

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок208 просмотров

Надо заменить цвет номеров участков с белого на черный.

Архив с исходниками в теме.

Ссылку на сайт могу кинуть в личку - заходить строго через новое окно браузера!!!

13 лет назад
DenisD
Денис 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

oleksandriys
Олександр 
34 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$3
1 день
Все хорошо. Спасибо!
Чёткая задача, быстрая оплата!

Заявки фрилансеров

oleksandriys
Олександр 
34 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад

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