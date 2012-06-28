Исправить фотогалерею на MODX

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка85 просмотров

Скрипт уже подключен, он не дописан, нужно доработать и улучшить.

Все подробности объясню исполнителю в личку или скайп.

MODX
13 лет назад
maksim-nb
Максим 
41 год
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров