Телефонные коды городов мира в файле/sql

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Завершен4 заявки312 просмотров

Нужна спарсенная база телефонных кодов городов мира или России и СНГ

Страна/регион/город

SQL
13 лет назад
gvi
58 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

uaprime
Виктор 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$30
2 дня
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Заявки фрилансеров

uaprime
Виктор 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад

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