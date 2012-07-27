Добрый день. Необходимо на существующий сайт (DLE) написать и встроить модуль, который позволит реализовать следующие функции: 1) добавление/редактирование/удаление записей БД в админке сайта DLE; 2) их вывод на ...
Телефонные коды городов мира в файле/sql
Нужна спарсенная база телефонных кодов городов мира или России и СНГ
Страна/регион/город
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется человек для реализации проекта на PHP - генерация PDF-отчетов с графиками и таблицами. Источник данных - веб-сервис. Работа в течение приблизительно 2-х недель. Требования: Отличное знание PHP, ответственность, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Интересует цена создания плагина "доски объявлений " и "Каталога организаций для CMS MAXSITE Цена, сроки. Пример доски jboard, но необходим плагин.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужен парсер для сайта, который перегонит каталог онлайн магазина в mysql базу (она создана со всей структурой и к ней будет предоставлен доступ), и картинки в отдельную папку. Что выдираем: 1. ...Закрыт13 лет назад
Простое flash-приложение (игра) для обучения английскому языку. Несколько уровней и режимов. Взаимодействие с вконтактом (как вк-приложение). Анимация, переходы. Прием-получение сообщений. Воспроизведение аудио-материалов.Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $2000
Функциональное наполнение и трудозатраты соизмеримы с wedding.com Технологии: MySQL, PHP, Ajax (Yii, Dojo) Дизайн разрабатывается отдельноВеб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо переделать 3 HTML-шаблона для редактирования содержания и запрограммировать раздел объявлений для сайта (CMS Joomla). Детали задания с админом по скайпу.Закрыт13 лет назад
- $50
Добрый вечер! Необходима интеграция Webmoney Merchant в CMS Datalife Engine (DLE). Суть: Пользователь нажимает кнопку => переходит на страницу Webmoney => оплачивает => после оплаты переносится в группу с ID=8 на 30 ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день! Необходимо исправить ошибку в верстке одного элемента в сайте. Обращайтесь в скайп.Завершен13 лет назад
Требуется грамотный профессионал на Joomla с хорошим опытом работы, опытный программист ! Необходима доработка магазина Joomla 1.5 , магазин функционирует Есть ТЗ, которое надо обсудить , дельные предложения добавим в ТЗ. Еще ...Завершен13 лет назад