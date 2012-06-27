Простое flash-приложение (игра) для обучения английскому языку. Несколько уровней и режимов. Взаимодействие с вконтактом (как вк-приложение). Анимация, переходы. Прием-получение сообщений. Воспроизведение аудио-материалов.
Парсер для сайта
Нужен парсер для сайта, который перегонит каталог онлайн магазина в mysql базу (она создана со всей структурой и к ней будет предоставлен доступ), и картинки в отдельную папку.
Что выдираем:
1. Каждый товар (описание, наименование, категория, фотография )
2. Структура каталога
3. Блок сопутствующих товаров
4. Блок с аналогичными товарами
Соответственно все данные, кроме фото, нужно заносить в базу со всеми связями. К товару идут сопутствующие и аналоги.
Главная сложность с которой придется столкнуться - это защита сайта капчей если делать около 100 обращений к сайту с одного ip, наименований около 10 000. Поэтому опыт использования прокси серверов обязателен!
Пишите обязательно срок и стоимость.
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