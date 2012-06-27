Парсер для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок161 просмотр

Нужен парсер для сайта, который перегонит каталог онлайн магазина в mysql базу (она создана со всей структурой и к ней будет предоставлен доступ), и картинки в отдельную папку.

Что выдираем:

1. Каждый товар (описание, наименование, категория, фотография )

2. Структура каталога

3. Блок сопутствующих товаров

4. Блок с аналогичными товарами

Соответственно все данные, кроме фото, нужно заносить в базу со всеми связями. К товару идут сопутствующие и аналоги.

Главная сложность с которой придется столкнуться - это защита сайта капчей если делать около 100 обращений к сайту с одного ip, наименований около 10 000. Поэтому опыт использования прокси серверов обязателен!

Пишите обязательно срок и стоимость.

MySQL
13 лет назад
sias
40 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

klmnn
40 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$120
3 дня

Заявки фрилансеров

klmnn
40 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад