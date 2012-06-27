Доработка плагина на jquery

http://www.zurb.com/playground/reveal-modal-plugin

Плагин «Reveal». Для просмотра плагина в действии нажмите на кнопку «Fire A Reveal Modal» на демонстрационной странице.

Необходимо сделать, чтобы окно всплывало автоматически, без нажатия кнопки, с задержкой, к примеру через 30 секунд после загрузки страницы. Окно должно всплывать только один раз, если пользователь закрыл окно, оно не должно больше всплывать в примеру 10 дней. Нужно сделать к завтрашнему утру максимум.