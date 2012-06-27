Разработка личного кабинета пользователя

Приветствую, уважаемые разработчики.

Для компании - центра изучения иностранных языков требуется разработка личного кабинета с функциями записи на индивидуальное обучение для студента и контроля этого процесса для администратора центра обучения. Предполагается реализация в виде веб-сервиса (PHP+MySQL), размещенного на субдомене основного сайта.

Подробное ТЗ – в приложении, если возникнут вопросы, пожалуйста, задавайте в проекте.

Жду ваших предложений с указанием стоимости (точной или от и до).