Оптимизация некоторых элементов сайта под айпад

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка108 просмотров

Добрый день, коллеги!

Необходимо оптимизировать код сайта под айпад, так как работа некоторых элементов тормозит (точнее даже оптимизировать код элементов, которые тормозят). На обычном компьютере сайт работает нормально.

Требования к специалисту: умение работать в команде, так как возможно придется контактировать с программистами сайта, возможность общения в скайпе в аудиорежиме, умение работать быстро и качественно.

От Вас: примерные стоки и стоимость.

С уважением, Людмила

13 лет назад
hot-point
Людмила 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

sitestudio8balls
Сергей 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$1
1 день
Сергей оперативно справился с поставленной задачей: адаптацией элементов сайта под айпад . Готовы в дальнейшем с ним сотрудничать. Спасибо!
Хороший, приятный в общении заказчик, Людмила четко описывала задачу и предоставляла необходимую информацию.

Заявки фрилансеров

sitestudio8balls
Сергей 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Работа с ShopCMS 3.0, небольшие коррективы

    $500

    Работа с ShopCMS 3.0, небольшие коррективы. Нужно изменить преставления товара с вида представленного (рис. 1_1) на вид в котором присутствуют картинки товара (С этим товаром покупают) + (Другие товары этого раздела) (рис. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Генератор UserBar

    Необходимо создать скрипт для генерации UserBar как на сайте: http://userba.ru/ Сохраняться картинка должна на: http://imageshack.us/ (там есть специальный код: http://code.google.com/p/imageshackapi/downloads/list) После чего должен появляться сгенерированный код для вставки на форум (BB ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Доработки фотогалереи (Джумла)

    На сайте http://armada-cms.saitof.ru 1. Реализовать фотогалерею с возможностью администрирования. (ссылка из раздела "ФОТОГАЛЕРЕЯ" меню в центре страницы). Внешний вид должен максимально соответствовать внешнему виду по ссылке http://armada.saitof.ru/complex/photo.html. 2. По ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка гео-сервиса на Битрикс CMS

    $2500

    здравствуйте требуется специалист/специалисты для разработки сервиса создания маршрутов с помощью API google map на основе битрикс.бизнес cms. от вас основные навыки: 1. работы с гугл апи 2. работы ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Срочно внести правки на UMI

    Необходимо: 1. Написать по шаблону title и description, keywords на серии манекенов (например, http://manekens.ru/katalog/manekens/natural_female/seduction1/ ). 2. Написать по шаблону title и description, keywords на товары, которые открываются во всплывающем окне ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Графики amcharts.com

    Нужно из исходников http://amcharts.com/download "avaScript Charts" взять пример графика lineWithScrollAndZoom.html и переписать JS на вывод графика из данных задаваемых в файле data.csv. срочно. мануал по исходникам есть на сайте http://amcharts.com

    JavaScript
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • XML-шлюз

    Добрый день ! Что требуется ? Имеется одностраничный сайт,нужно сделать на нем обратную форму отправки заказа товара ,создать база данных . Каждому заказу должен присваиваться уникальный номер и отправляться,как я понимаю в базу. ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Плагин Wordpress

    Техническое задание для плагина Wordpress Виджет, который нужно встроить в плагин для Wordpress представляет из себя кнопку Feedback с раскрывающимся меню списка каналов. Код его состоит из 3-х частей: файл стилей ...

    CSSJavaScriptjQueryWordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Интегрировать WordPress в существующие сайты

    Имеется 30 сайтов. Вот 5 из них: 1. belaya-tserkov-jobs.com.ua 2. cherkassy-jobs.com.ua 3. chernigov-jobs.com.ua 4. chernovtsy-jobs.com.ua 5. cherson-jobs.com.ua Задачи: 1. Необходимо к каждому из сайтов прикрутить раздел для статей на ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад