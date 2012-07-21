Работа с ShopCMS 3.0, небольшие коррективы. Нужно изменить преставления товара с вида представленного (рис. 1_1) на вид в котором присутствуют картинки товара (С этим товаром покупают) + (Другие товары этого раздела) (рис. ...
Оптимизация некоторых элементов сайта под айпад
Добрый день, коллеги!
Необходимо оптимизировать код сайта под айпад, так как работа некоторых элементов тормозит (точнее даже оптимизировать код элементов, которые тормозят). На обычном компьютере сайт работает нормально.
Требования к специалисту: умение работать в команде, так как возможно придется контактировать с программистами сайта, возможность общения в скайпе в аудиорежиме, умение работать быстро и качественно.
От Вас: примерные стоки и стоимость.
С уважением, Людмила
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