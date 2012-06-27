XML-шлюз

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Закрыт3 заявки112 просмотров

Добрый день !

Что требуется ?

Имеется одностраничный сайт,нужно сделать на нем обратную форму отправки заказа товара ,создать база данных . Каждому заказу должен присваиваться уникальный номер и отправляться,как я понимаю в базу.

Создать xml шлюз для передачи данных с подтвержденными заказами для СРА партнерок ,по такому принципу,пример

http://actionpay.ru/ru/content/page:instruction

Рассмотрю Все ваши предложения .

Оглашайте Ваши цены.

Спасибо за внимание

13 лет назад
glamurius
Евгений 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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