На сайте есть карта метро (на флеш), где указаны адреса магазинов (всплывающие окна с адресом и фото). Нужно убрать пару магазинов, добавить пару новых, где-то изменить фото. Жду предложений ...
Требуется поднять на сервере project manager.
Веб приложение на Ваше усмотрение. Задачи - как обычно:
1. разграничение доступа, каждый аккаунт видит свои задачи.
2. Иерархия - более высокий уровень доступа видит свои задачи, создает задачи более низким, отслеживает их выполнение.
3. По возможности интуитивно понятный интерфейс. Удобный конструктор.
Просьба стучать в аську 479196983 (ответ для спам бота "облака") либо на почту [email protected].
Оплата по итогом конкурса.
Приоритет отдается тем мастерам, которые подходят по стоимости и по срокам выполнения.
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