Требуется поднять на сервере project manager.

Веб приложение на Ваше усмотрение. Задачи - как обычно:

1. разграничение доступа, каждый аккаунт видит свои задачи.

2. Иерархия - более высокий уровень доступа видит свои задачи, создает задачи более низким, отслеживает их выполнение.

3. По возможности интуитивно понятный интерфейс. Удобный конструктор.

Просьба стучать в аську 479196983 (ответ для спам бота "облака") либо на почту [email protected].

Оплата по итогом конкурса.

Приоритет отдается тем мастерам, которые подходят по стоимости и по срокам выполнения.