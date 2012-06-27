Зафиксить программу для рассылки

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка91 просмотр

Есть софт для рассылки http://codecanyon.net/item/newsletter-mailer-v13/149365

Использует: Swift Mailer и CakePHP

И есть проблема: в Яндексе не отображаются картинки. (т.е. остальные сервисы и почтовые клиенты видят нормально). - нужно зафиксить.

Здесь http://habrahabr.ru/post/106387/ нашел след. информацию:

" В Яндексе если тело письма поместить внутрь {strip} (при этом вырезаются все переносы строк), то иногда в теле письма появлятся непонятные переносы, которые могут попасть на значение аттрибута src или href. При этом картинки могут не отображаться, а ссылки — не открываться "

Может в этом и есть проблема. Обращайтесь доступы предоставлю. Спасибо.

Swift
13 лет назад
mixis
36 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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