Зафиксить программу для рассылки

Есть софт для рассылки http://codecanyon.net/item/newsletter-mailer-v13/149365

Использует: Swift Mailer и CakePHP

И есть проблема: в Яндексе не отображаются картинки. (т.е. остальные сервисы и почтовые клиенты видят нормально). - нужно зафиксить.

Здесь http://habrahabr.ru/post/106387/ нашел след. информацию:

" В Яндексе если тело письма поместить внутрь {strip} (при этом вырезаются все переносы строк), то иногда в теле письма появлятся непонятные переносы, которые могут попасть на значение аттрибута src или href. При этом картинки могут не отображаться, а ссылки — не открываться "

Может в этом и есть проблема. Обращайтесь доступы предоставлю. Спасибо.