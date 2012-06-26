Сайт создать (Битрикс)

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка107 просмотров

Нужен программист на bitrix'e для создания персонального сайта. Все страницы по разделам отрисованы в ПСД. Нужна HTML верстка и программирование.

Просьба в ответе указывать:

-скайп (ОБЯЗАТЕЛЬНА ВОЗМОЖНОСТЬ ГОВОРИТЬ ГОЛОСОМ)

Нужен ответственный человек, который работает на результат, который не позволяет себе пропасть или бросить начатое дело.

Требования:

- большой опыт работы

- отличные знания битрикса (компоненты, модули, качественный код, ОТСУТСТВИЕ ПРАКТИКИ КОСТЫЛЕЙ). Дилетантам просьба не беспокоиться.

HTML
13 лет назад
delphina1
Надежда 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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