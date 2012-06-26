Сайт создать (Битрикс)

Нужен программист на bitrix'e для создания персонального сайта. Все страницы по разделам отрисованы в ПСД. Нужна HTML верстка и программирование.

Просьба в ответе указывать:

-скайп (ОБЯЗАТЕЛЬНА ВОЗМОЖНОСТЬ ГОВОРИТЬ ГОЛОСОМ)

Нужен ответственный человек, который работает на результат, который не позволяет себе пропасть или бросить начатое дело.

Требования:

- большой опыт работы

- отличные знания битрикса (компоненты, модули, качественный код, ОТСУТСТВИЕ ПРАКТИКИ КОСТЫЛЕЙ). Дилетантам просьба не беспокоиться.