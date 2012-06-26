Найти ошибку

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Закрыт7 заявок185 просмотров

Здравствуйте.Есть сайт motohim.ru . Еслы нажать на Автошампуни ( http://motohim.ru/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=6 ) то начинаеться зацикливание, не пойму в чем ошибка((((

Магазин работает на связке Joomla+Virtuemart...

Joomla
13 лет назад
markophp
Марк 
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yevhen
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yevhen
37 лет
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Был
3 дня назад
13 лет назад