Создание флеш-баннера с подгружаемым FLV-видео

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок171 просмотр

Ищем разработчика для создания флеш-баннера с подгружаемым FLV-видео для размещения на mail.ru (требования: http://corp.mail.ru/adv/tech.htm#t2).

Длительность ролика 15-20 секунд. Размер баннера 300*300 и 200*300. Вес подгружаемого видео не более 1Мб.

Тема мультика: москитные сетки. Сюжет: летят комары, залетают в квартиру, их прогоняют, ставят москитную сетку. Сюжет обозначаю тезисно, так как детали уже надо продумывать.

Большая просьба отвечать на проект только тем, кто имеет подобный опыт и может показать свои работы.

13 лет назад
Alina_anweb
Алина 
42 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров