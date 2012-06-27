Создание флеш-баннера с подгружаемым FLV-видео

Ищем разработчика для создания флеш-баннера с подгружаемым FLV-видео для размещения на mail.ru (требования: http://corp.mail.ru/adv/tech.htm#t2).

Длительность ролика 15-20 секунд. Размер баннера 300*300 и 200*300. Вес подгружаемого видео не более 1Мб.

Тема мультика: москитные сетки. Сюжет: летят комары, залетают в квартиру, их прогоняют, ставят москитную сетку. Сюжет обозначаю тезисно, так как детали уже надо продумывать.

Большая просьба отвечать на проект только тем, кто имеет подобный опыт и может показать свои работы.