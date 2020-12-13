Скрипт калькулятор

Сайт на CMS DLE. Сделать калькулятор просчета стоимости авто из США После чего что-бы его можно было вмонтировать на сайт на отдельную страницу. МЕГА-Дизайн не нужен! Достаточна обычный-современный, главное что глаза не колол и было приятно пользоваться. Примеры: https://taurus-group.com.ua/ru/calc https://auto-desk.pro/kalkulyator/ https://evercar.biz/kalkuliator Пожалуйста не ...