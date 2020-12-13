Требуется человек, который сможет быстро поправить JS(JQuery) скрипт. На сайте есть калькулятор, работает с select'ами, после того, как был задействован скрипт для кастомных селектов, скрипт с калькулятором перестал работать так как перестала отрабатывать 'change' функция в ...
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- JavascriptMODXjQueryСкрипт калькуляторВеб-программирование1 исполнительЗавершенгод назад
Необходимо сделать простой js-скрипт (калькулятор с перемножением 2-3 значений) на сайте на wordpress и полноценно интегрировать шаблон. Подробности лучше обсудить через telegram (в профиле).JavascriptWordPressСайт на WordPressДоработка сайта на WordPressСкрипт калькуляторВеб-программирование3 заявкиЗакрыт10 месяцев назад
- $10
Нужен Jquery скрипт калькулятора стоимости товаров. Таблица: наименование товара, единица измерения, цена (до сотых), количество (до тысячных), сумма (до сотых) Возможность добавления, удаления строки таблицы (позиции товара), перемещения строк между собой (изменение порядка drag'n'drop). При введении данных цена-количество считается ...jQueryСкрипт калькуляторКалькулятор стоимостиВеб-программированиенет заявокЗакрытгод назад
- $850
Нужен скрипт калькулятора на php с получением данных по api, формированием таблиц и возможностью выгружать их в excelPHPСкрипт калькуляторВеб-программирование6 заявокЗакрыт2 года назад
Здравствуйте, ТЗ прилагается ниже. Пишите у кого есть опыт подобной работы и кто сможет помочь, ну и за какие цену и сроки.Скрипт калькуляторВеб-программирование5 заявокЗакрыт2 года назад
Здравствуйте, необходимо доработать калькулятор: [url=https://fastgg.net/faceit-elo/]Сайт[/url] На данный момент при нажатии на кнопку "оплатить" клиент переходит на агрегатор платежей Нужно же, что бы создавался заказ в woocommerce, как это сделано: [url=https://be-pro.club/ru/faceit-boost/]Сайт_пример[/url] В корзину передается стоимость, и по факту все, дополнительная ...WooCommerceСкрипт калькуляторЗавершен2 года назад
Есть сайт [url=https://bit.ly/3fDD9I9]https://bit.ly/3fDD9I9[/url] В данный момент это просто html страницы + страница с js скриптом (калькулятор) Задача: 1. данный шаблон html натянуть на движок WP 2.настроить скрипт страницы калькулятор, чтобы заявки отправлялись на емайл (хранились в WP) 3. настроить кнопку обратный ...JavascriptWordPressHTMLСкрипт калькуляторСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт2 года назад
Имеется лендинг yarchpu.ru Интересует такая доработка на сайте: Там сейчас есть так называемые конструкторы станков (модальные окна 3, 4, 5, см. скриншот). При попытке заказать какую-то конфигурацию станка вылезает окно обратной связи и нам на почту ...Завершен3 года назад
Требуется разработать скрипт калькулятора/конструктора фотообоев для расчета/создания и добавление товара в корзину из карточки товара. Сайт на ocStore 3.0.2.0 . Сам скрипт нужен на связке php+ajax. Набросок ТЗ здесь [url=https://www.notion.so/7fad2fb916a843b1a56a9faf3203e87f]https://www.notion.so/7fad2fb916a843b1a56a9faf3203e87f [/url] Наглядный пример что нужно: [url=https://oboi-3d.ru/3d-fotooboi-dlja-sten-v-interere-foto/tematicheskie/s-cvetami/orhidei/3d-fotooboi-nispadayuscie-orkhidei.html]https://oboi-3d.ru/3d-fotooboi-dlja-sten-v-interere-foto/tematicheskie/s-cvetami/orhidei/3d-fotooboi-nispadayuscie-orkhidei.html[/url] Вот ещё примеры сайтов ...PHPOpenCartAjaxocStoreКарточки товаровСкрипт калькуляторВеб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Разработать калькулятор калорийСкрипт калькуляторВеб-программирование17 заявокЗакрыт3 года назад
- $19
Сайт на CMS DLE. Сделать калькулятор просчета стоимости авто из США После чего что-бы его можно было вмонтировать на сайт на отдельную страницу. МЕГА-Дизайн не нужен! Достаточна обычный-современный, главное что глаза не колол и было приятно пользоваться. Примеры: https://taurus-group.com.ua/ru/calc https://auto-desk.pro/kalkulyator/ https://evercar.biz/kalkuliator Пожалуйста не ...DLEСкрипт калькуляторВеб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $3
Сделать скрипт для работы калькулятора. Пример https://livingnotes.ru/pohudenie/deficit-kalorij-dlja-pohudenija - Калькулятор дефицита для похудения. Методику расчета дам. Нужно оформить в виде скрипта, который я вставлю на свой сайт. Цена вопроса 200 рублейСкрипт калькуляторЗавершен4 года назад
Нужно написать скрипт фильтра c для выборки категорий на сайте( ниже презентация во вложение показывает как он должен работать), и дописать скрипт калькулятора пример калькулятора ниже по ссылке [url=https://keg.kz/calculator/index.html]https://keg.kz/calculator/index.html[/url]Веб-программирование7 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день! Необходимо написать скрипт калькулятора с выгрузкой полученных данных в Excel. ТЗ в приложении, подробности в лс. Интересует стоимость и сроки.Скрипт калькуляторВеб-программирование8 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте! Требуется разработать сайт-блог (ТЗ во вложении). 1. Вёрстка сайта есть 2. Скрипт калькулятора есть 3. Сайт желательно разработать на WordPress, но буду рад рассмотреть и другие предложения 4. Сроки сжатые 3-4 дня. Строгое соблюдение сроков работ. 5. Работа должна вестись ...WordPressСкрипт калькуляторВеб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Калькулятор дохода 2 селекта : - тип услуги\задания - вид услуги\товара(со стоимостью) и временем 2 поле ввода : - кол-во - кол-во времени --- Пользователь выбирает тип услуги в зависимости от типа свой набор вида услуги, выбирает вид. вводит в поле сколько нужно ...Скрипт калькуляторВеб-программирование9 заявокЗакрыт4 года назад
Есть готовый скрипт калькулятора расчёта кузовного ремонта авто, его необходимо интегрировать на указанную CMS. Более подробно в ЛС.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходимо перенести скрипт и наполнение страницы расчета обслуживания http://2683434.ru/services/it-autsorsing в новый раздел битрикса.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Доброго времени суток. Требуется написать скрипт, позволяющий рассчитать стоимость услуг (несколько критериев). Пожелания: - реализовать пошаговое заполнение (з шага) - переход к следующему шагу сделать в виде слайдера - реализовать отправку заявки с расчётом на почту Примерную схему компоновки прилагаю. Прошу ...Скрипт калькуляторВеб-программирование12 заявокЗакрыт5 лет назад
1. После прикрутки шаблона к движку сайта, перестала работать кнопка "Вверх", выдается Хромом такие сообщения: "Uncaught ReferenceError: l is not defined at plugins.js:76" и "Uncaught TypeError: $.scrollUp is not a function at active.js:57 at active.js:579" - нужно этот ...Скрипт калькуляторЗавершен6 лет назад