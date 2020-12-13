Заказать скрипт калькулятор

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  • Правки в JS скрипте на MODX Revolution

    Требуется человек, который сможет быстро поправить JS(JQuery) скрипт. На сайте есть калькулятор, работает с select'ами, после того, как был задействован скрипт для кастомных селектов, скрипт с калькулятором перестал работать так как перестала отрабатывать 'change' функция в ...

    JavascriptMODXjQueryСкрипт калькулятор
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Frontend - доработка сайта на wordpress (JS)

    Необходимо сделать простой js-скрипт (калькулятор с перемножением 2-3 значений) на сайте на wordpress и полноценно интегрировать шаблон. Подробности лучше обсудить через telegram (в профиле).

    JavascriptWordPressСайт на WordPressДоработка сайта на WordPressСкрипт калькулятор
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • JQuery скрипт калькулятора

    $10

    Нужен Jquery скрипт калькулятора стоимости товаров. Таблица: наименование товара, единица измерения, цена (до сотых), количество (до тысячных), сумма (до сотых) Возможность добавления, удаления строки таблицы (позиции товара), перемещения строк между собой (изменение порядка drag'n'drop). При введении данных цена-количество считается ...

    jQueryСкрипт калькуляторКалькулятор стоимости
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    год назад

  • Доработать скрипт калькулятора - добавление в woocommerce

    Здравствуйте, необходимо доработать калькулятор: [url=https://fastgg.net/faceit-elo/]Сайт[/url] На данный момент при нажатии на кнопку "оплатить" клиент переходит на агрегатор платежей Нужно же, что бы создавался заказ в woocommerce, как это сделано: [url=https://be-pro.club/ru/faceit-boost/]Сайт_пример[/url] В корзину передается стоимость, и по факту все, дополнительная ...

    WooCommerceСкрипт калькулятор
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Натянуть шаблон на WP, настроить JS калькулятор

    Есть сайт [url=https://bit.ly/3fDD9I9]https://bit.ly/3fDD9I9[/url] В данный момент это просто html страницы + страница с js скриптом (калькулятор) Задача: 1. данный шаблон html натянуть на движок WP 2.настроить скрипт страницы калькулятор, чтобы заявки отправлялись на емайл (хранились в WP) 3. настроить кнопку обратный ...

    JavascriptWordPressHTMLСкрипт калькулятор
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Доработать калькулятор на сайте

    Имеется лендинг yarchpu.ru Интересует такая доработка на сайте: Там сейчас есть так называемые конструкторы станков (модальные окна 3, 4, 5, см. скриншот). При попытке заказать какую-то конфигурацию станка вылезает окно обратной связи и нам на почту ...

    JavascriptСкрипт калькулятор
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Онлайн калькулятор/конструктор полиграфической продукции (ИМ OpenCart)

    Требуется разработать скрипт калькулятора/конструктора фотообоев для расчета/создания и добавление товара в корзину из карточки товара. Сайт на ocStore 3.0.2.0 . Сам скрипт нужен на связке php+ajax. Набросок ТЗ здесь [url=https://www.notion.so/7fad2fb916a843b1a56a9faf3203e87f]https://www.notion.so/7fad2fb916a843b1a56a9faf3203e87f [/url] Наглядный пример что нужно: [url=https://oboi-3d.ru/3d-fotooboi-dlja-sten-v-interere-foto/tematicheskie/s-cvetami/orhidei/3d-fotooboi-nispadayuscie-orkhidei.html]https://oboi-3d.ru/3d-fotooboi-dlja-sten-v-interere-foto/tematicheskie/s-cvetami/orhidei/3d-fotooboi-nispadayuscie-orkhidei.html[/url]﻿ Вот ещё примеры сайтов ...

    PHPOpenCartAjaxocStoreКарточки товаровСкрипт калькулятор
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Скрипт "Калькулятор авто из США" для сайта

    $19

    Сайт на CMS DLE. Сделать калькулятор просчета стоимости авто из США После чего что-бы его можно было вмонтировать на сайт на отдельную страницу. МЕГА-Дизайн не нужен! Достаточна обычный-современный, главное что глаза не колол и было приятно пользоваться. Примеры: https://taurus-group.com.ua/ru/calc https://auto-desk.pro/kalkulyator/ https://evercar.biz/kalkuliator Пожалуйста не ...

    DLEСкрипт калькулятор
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Скрипт калькулятора

    $3

    Сделать скрипт для работы калькулятора. Пример https://livingnotes.ru/pohudenie/deficit-kalorij-dlja-pohudenija - Калькулятор дефицита для похудения. Методику расчета дам. Нужно оформить в виде скрипта, который я вставлю на свой сайт.  Цена вопроса 200 рублей

    Скрипт калькулятор
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Написание скрипта javascript

    Нужно написать скрипт фильтра c для выборки категорий на сайте( ниже презентация во вложение показывает как он должен работать), и дописать скрипт калькулятора пример калькулятора ниже по ссылке [url=https://keg.kz/calculator/index.html]https://keg.kz/calculator/index.html[/url]

    JavascriptСкрипт калькулятор
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Скрипт калькулятор

    Добрый день! Необходимо написать скрипт калькулятора с выгрузкой полученных данных в Excel. ТЗ в приложении, подробности в лс. Интересует стоимость и сроки.

    Скрипт калькулятор
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработать сайт-блог

    Здравствуйте!  Требуется разработать сайт-блог (ТЗ во вложении).  1. Вёрстка сайта есть  2. Скрипт калькулятора есть  3. Сайт желательно разработать на WordPress, но буду рад рассмотреть и другие предложения  4. Сроки сжатые 3-4 дня. Строгое соблюдение сроков работ.  5. Работа должна вестись ...

    WordPressСкрипт калькулятор
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Простой скрипт калькулятор

    Калькулятор дохода 2 селекта : - тип услуги\задания - вид услуги\товара(со стоимостью) и временем 2 поле ввода : - кол-во - кол-во времени --- Пользователь выбирает тип услуги в зависимости от типа свой набор вида услуги, выбирает вид.  вводит в поле сколько нужно ...

    Скрипт калькулятор
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Требуется написание скрипта-калькулятора

    Доброго времени суток. Требуется написать скрипт, позволяющий рассчитать стоимость услуг (несколько критериев). Пожелания: - реализовать пошаговое заполнение (з шага) - переход к следующему шагу сделать в виде слайдера - реализовать отправку заявки с расчётом на почту  Примерную схему компоновки прилагаю. Прошу ...

    Скрипт калькулятор
    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Исправить ошибку в скрипте и подключить скрипт калькулятора

    1. После прикрутки шаблона к движку сайта, перестала работать кнопка "Вверх", выдается Хромом такие сообщения: "Uncaught ReferenceError: l is not defined at plugins.js:76" и "Uncaught TypeError: $.scrollUp is not a function at active.js:57  at active.js:579" - нужно этот ...

    Скрипт калькулятор
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад