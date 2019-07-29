Скрипт калькулятор

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок170 просмотров

Добрый день!

Необходимо написать скрипт калькулятора с выгрузкой полученных данных в Excel.

ТЗ в приложении, подробности в лс.

Интересует стоимость и сроки.

6 лет назад
kopenko
35 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 отзывов(-1)

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Нет заявок фрилансеров

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