- Необходимо сделать так, чтобы через админку сайта дублировался товар на другой сайт с некоторыми изменениями - Осуществить возможность редактирования товара 2 сайтa (либо в админке 1 сайта опенкарт, либо на 2 ...
Доработать сайт на ruby on rails
Принять описание сделанного от автора (англ. яз.), разобраться с проблемами с роутингом (требуется знание NGINX либо работа в паре с нашим админом).
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