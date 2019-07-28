Доработать сайт на ruby on rails

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки177 просмотров

Принять описание сделанного от автора (англ. яз.), разобраться с проблемами с роутингом (требуется знание NGINX либо работа в паре с нашим админом).  

NginxRuby
6 лет назад
alias_group_vl
Иван 
38 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров