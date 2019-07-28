Помощь с тренировочным заданием по REST API

Описать REST сервис, c помощью которой происходит сохранение данных клиента при регистрации. И прислать описанное API сервиса с этой одной операцией в формате yaml.

Задача: требуется доработать/отредактировать имеющийся REST API запрос с учетом рекомендаций. Ну и конечно чтобы сам сам запрос в итоге был валидным – пройти проверку валидности в swagger.

Имеющийся запрос прикреплен. Что необходимо сделать:

- Метод /clients/{clientId} – судя из этого в path передается только

clientId. Однако все параметры описаны, как path. Когда параметров так

много, нужно из body передавать.

- Парамметры Mname, Bdate, gender, region сделать необязательными.

- Добавить в reponse параметры. Например, result и errorCode.

При наличии ваших рекомендаций их тоже можно учесть.