Laravel 5.7 чат

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки118 просмотров

Необходимо в проект laravel внедрить чат с сохранением сообщений в базу и возможностью блокировки сообщений, любых ссылок, отправка emoji и стикеров, можно разработать на чистом laravel и перенести на наш проект. Помощь в разработке и внедрении в наш проект окажем при неободимости. 

Laravel
6 лет назад
guest_15642967156092
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров