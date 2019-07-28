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Laravel 5.7 чат
Необходимо в проект laravel внедрить чат с сохранением сообщений в базу и возможностью блокировки сообщений, любых ссылок, отправка emoji и стикеров, можно разработать на чистом laravel и перенести на наш проект. Помощь в разработке и внедрении в наш проект окажем при неободимости.
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