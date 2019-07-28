Страница главной категории: Со страницы родительской категории (самой главной) убрать фильтры слева. В подкатегория фильтры оставить не тронутыми. СМС - Вордпресс
Ворпресс - Поправить вывод фильтров
сделать вывод заголовка страницы и индивидуального текста к странице с фильтрами. На странице с применненым фильтром должен изменяться заголовок он формируется как Название раздела + фильтры.
Например на странице “качели” применяем фильтр
biland2019.fox-it.com.ua/product/playgrounds/swing-playgrounds/?filter_tip=swing-on-chains&query_type_tip=or&filter_quantity=too
Заголовок должен стать как Дитячі гойдалки на ланцюгах для двох дітей
а текст описания должен выводить не общий с категории, а из описания выбранного атрибута фильтра (текст выводится по аналогии с карточкой товарной категории)
Реализовать вывод отдельных тайтлов и дискрипшинов для фильтра.
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