Ворпресс - Поправить вывод фильтров

сделать вывод заголовка страницы и индивидуального текста к странице с фильтрами. На странице с применненым фильтром должен изменяться заголовок он формируется как Название раздела + фильтры.

Например на странице “качели” применяем фильтр

biland2019.fox-it.com.ua/product/playgrounds/swing-playgrounds/?filter_tip=swing-on-chains&query_type_tip=or&filter_quantity=too

Заголовок должен стать как Дитячі гойдалки на ланцюгах для двох дітей

а текст описания должен выводить не общий с категории, а из описания выбранного атрибута фильтра (текст выводится по аналогии с карточкой товарной категории)

Реализовать вывод отдельных тайтлов и дискрипшинов для фильтра.